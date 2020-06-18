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Dünya

Trump Çin’i tehdit etti

Çin’e karşı sert bir tavır takınan ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok durum altında, ABD, Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyor.” diyerek Çin’i tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 23:36:00 -
Trump Çin’i tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in dün yaptığı, "Pekin'in, ABD'den daha fazla ürün almaya yönelik sözlerini yerine getireceğini düşünüyorum." ifadelerine yönelik Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Trump, "Belki de ben kendimi çok net ifade edemedim ancak, birçok durum altında ABD, Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyor." ifadesine yer verdi.

 

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