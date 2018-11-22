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Trump, Cemal Kaşıkçı'nın suikastından tüm dünyayı sorumlu tuttu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastına ilişkin yaptığı açıklamada tüm dünyayı sorumlu tuttu. Trump, "Bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer" dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 23:02
Trump, Cemal Kaşıkçı'nın suikastından tüm dünyayı sorumlu tuttu

Şükran Günü nedeniyle Florida'daki Mar-a-Lago tesislerinde basına açıklamalarda bulunan ABD Başkan Trump, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine yönelik soruları cevapladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetine dair sorumlu tutmak için yeterince delil olmadığını savunan Trump, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer" dedi.

"Bin Selman biliyordu, belki de bilmiyordu"

Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaları "hararetli bir şekilde" reddettiğini dile getiren Trump, kendisinin konuya ilişkin yorumunun ise "Belki (Bin Selman) biliyordu, belki de bilmiyordu" şeklinde olduğunu hatırlattı.

"Olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum"

Trump, "Bu olaydan nefret ediyorum, olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor" diye konuştu.

Öte yandan Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddialarına ilişkin ise "teşkilatın şüpheleri olduğunu fakat kesin bir sonuca varmadığını" iddia etti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 23:02
  1. İstanbul
  2. Arabistan
  3. Washington
  4. Florida
  5. CIA

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