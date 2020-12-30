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Sağlık Trump çağrı yaptı: Harekete geçin
Sağlık

Trump çağrı yaptı: Harekete geçin

ABD Başkanı Donald Trump, aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere 'harekete geçin' çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:51:00 -
Trump çağrı yaptı: Harekete geçin

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin eyaletlere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıları dağıttığını ifade ederek, uygulamaların hızlandırılması için eyalet yönetimlerine "harekete geçin" çağrısı yaptı.

Trump, Twitter'dan "aşı uygulamalarının beklenenden yavaş ilerlediği" eleştirileri üzerine açıklama yaptı.

Federal hükümetin eyaletlere aşıları dağıttığının altını çizen Trump, "Artık aşıları uygulamak eyaletlerin sorumluluğu. Harekete geçin." ifadelerini kullandı.

ABD'de aşılama takvimi yavaş ilerliyor

Basına yansıyan haberlere göre, ülkede koronavirüse karşı aşılama takvimi beklenenden çok daha yavaş ilerliyor.

Trump yönetimi, "2020 sonuna kadar 20 milyon kişiye aşıların ulaşmış olacağı" sözünü vermiş olsa da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, düne kadar sadece 2,1 milyon kişiye aşı yapıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın, 2021'in ikinci yarısına kadar tüm Amerikalıların aşılanmış olacağı tahmininin dikkate alındığında ise ülkede günde en az 3,5 milyon kişinin aşı olması gerekiyor.

Trump yönetimi de federal yönetiminin sözünü tutarak eyaletlere olabildiğince hızlı şekilde aşıları ulaştırdığını artık sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunu savunuyor.

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