Trump: Bolton'ı dinleseydim şu anda 5. dünya savaşındaydık

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için "Bu aptalı dinleseydim, şu anda 5. Dünya Savaşı'nda olurduk" dedi.

Trump, 3 Kasım başkanlık seçimleri için kritik olan Ohio, Dayton'da seçmenlerine seslendi.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı eleştiren Trump, "Bu aptalı dinleseydim şu anda 5. dünya savaşında olurduk" dedi.

Trump, 3 Kasım'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke tarihi için önemli olduğuna işaret ederken, Demokrat aday Joe Biden için "Biden kazanırsa, tarihin en kötü adayı karşısında seçimi kaybedeceğim" dedi.

Biden eleştirisine devam eden Trump, "Biden, değişmez bir küreselci. Biliyorsunuz, küreselciler saf dışı kaldı. Onlar bu ülkeyi mahvetmişti." dedi.

- "Önümüzdeki yıl salgını sona erdireceğiz"

Yönetimi sırasında ülkesinin askeri kapasitesini de artırdıklarının altını çizen Trump, "Şu anda F-35'lerimiz var. Göremiyorsunuz, gizli." Dedi.

Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu yılın sonunda veya erken bir tarihte harika bir aşı yaptıracağız. Bu salgını önümüzdeki yıl bitireceğiz." dedi.