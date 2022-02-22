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Dünya Trump Biden'ı hedef alıp açıkladı: Putin şu anda yaptıklarını benim dönemimde asla yapamazdı
Dünya

Trump Biden'ı hedef alıp açıkladı: Putin şu anda yaptıklarını benim dönemimde asla yapamazdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin Ukrayna meselesini yönetemediğini, Rusya Lideri Vladimir Putin'in şu anda attığı adımları kendi yönetimi döneminde atamayacağını savundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 21:21:00 -
Trump Biden'ı hedef alıp açıkladı: Putin şu anda yaptıklarını benim dönemimde asla yapamazdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin Joe Biden yönetimini eleştirdi.

Durumun güzelce ele alınması durumunda Ukrayna'da yaşananların bu noktaya gelmeyeceğini belirten Trump, "Vladimir Putin'i gayet iyi tanıyorum, şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapmazdı, buna imkan yok" ifadesini kullandı.

Trump Biden yönetiminin yaptırımlarını "zayıf" buldu

Trump, artan petrol fiyatlarıyla Biden yönetimi döneminde Rusya'nın gittikçe zenginleştiğine işaret ederek, "Zayıf yaptırımlar, bir ülkenin ve stratejik önemdeki toprakların ele geçirilmesiyle kıyaslandığında çok önemsiz" görüşünü paylaştı.

Artan petrol fiyatlarıyla Putin'in istediğini aldığını kaydeden Trump, "ABD'nin enerjisi Trump yönetimi döneminde bağımsızdı. Bu, daha önce hiç elde edemediğimiz bir bağımsızlıktı ve petrol fiyatları çok düşüktü. Şimdi ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında" değerlendirmesinde bulundu.

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