Trump barış istiyorsa Filistin’i tanısın

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro gönüllü doktorları Gazze'ye yollayacaklarını bildirdi. Trump'a Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısında bulunan Petro, "Eğer ABD başkanı Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanıyarak başlamalı” diye konuştu.

Kolombiya  Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistinli çocuklara destek için gönüllü doktorları Gazze'ye yollayacaklarını bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Katar basınına yaptığı açıklamada, Gazze'nin inşasına destek olmak istediklerini belirtti. Petro konuşmasında, Gazze'de tedaviye ihtiyaç duyan çocuklara değinerek, “Kolombiya askeri hastanesinden doktorları ve gönüllüleri, bugün mevcut olan mekanizmalar çerçevesinde göndereceğiz. Böylece mekatronik yeni protezler kaybedilen uzuvlara uyarlanabilir ve insanların daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Gerekirse bu çocukları Kolombiya'ya getirip burada tedavi edebiliriz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısında bulunan Petro, "Eğer ABD başkanı Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanıyarak başlamalı. İki devletli çözüme gidecek ve kalıcı bir barış antlaşması için bu gerekli” diye konuştu.

Hüseyin Yavuz

Bravo. Bu Latin Amerika liderleri delikanlı, cesaretli adamlar. Ne kadar doğru söylemiş; ey ABD, Ortadoğu da barış istiyorsan tek taraflı olarak eli kanlı katil sürüsü israili desteklemekten vazgeç ve 75 senedir hep beraber zulmettiğiniz Filistin'i tanıyarak adil olmaya çalış.

