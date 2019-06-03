Trump açıkladı: Milyarlarca dolar kazandırıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, giderek genişleyen küresel ticaret savaşında ABD’nin "milyarlar" kazandığını vurguladı.

Trump, Pazartesi günü yaptığı Twitter paylaşımında, Çin'in karşılıklı ticarette rekabet gücünü sürdürebilmek için para yaktığını ileri sürdü.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in, ürünlerinin küresel piyasalardaki satışlarını sürdürebilmek için teşvikler verdiğini belirten Trump, paylaşımında şöyle dedi:

"Pek çok firma vergilerden kaçabilmek ve başka ülkelerde iş yapabilmek için Çin'i terkediyor. Maliyetler ya da enflasyonda gözle görülür bir artış yok; ancak, ABD milyarlar kazanıyor."