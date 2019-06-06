Trump açıkladı! "İttifakın bağı yok edilemez"

Fransa'nın kuzeybatısındaki Colleville-Sur-Mer semtindeAvrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli yeri olan ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Colleville-Sur-Mer semtindeki Amerikan mezarlığında düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.

Macron teşekkürlerini sundu

Burada konuşma yapan Macron, Fransa'nın ABD'li, İngiliz ve Kanadalı askerlerin Normandiya Çıkarması'nda yaptıklarını unutmadığını söyledi.

Ülkesinin ABD'ye ne kadar borçlu olduğunun bilincinde olduğunu belirten Macron, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin önemine değindi.

Macron, "Fransa halkı, insanlık tarihine çok şey katmış olan iki ulusumuz arasındaki dostluğu canlandırmaya hazır." dedi.

Trump da "Bugün Amerikalılar Fransız halkını kucaklıyor ve hayatını kaybedenleri andıkları için onlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump: Yok edilemez

ABD'li askerlerin ABD'nin gururu olduğunu dile getiren Trump, "Dostlarımız ve ortaklarımızla ittifakımız savaş sırasında kuruldu. Bu ittifak birçok sınavdan geçti ve muhafaza edildi. Bu ittifakın bağı yok edilemez." diye konuştu.

Macron ve Trump konuşmalarının ardından savaş uçaklarının gösteri uçuşunu izledi.

Törende Macron'un eşi Brigitte Macron ve Trump'un eşi Melania Trump da hazır bulundu.

2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması, 6 Haziran 1944'te ABD, İngiltere ve Kanada'nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri tarafından Alman işgali altındaki Fransa'nın kuzey sahiline yapılmıştı.