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Trump açıkladı: Harika olacak

ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Mattis’in yerine atadığı ismi açıkladı. Mattis döneminin Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, 1 Ocak itibarıyla Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürütecek.

24 Aralık 2018 Pazartesi 06:24
Trump açıkladı: Harika olacak

Atamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Çok yetenekli Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan'ın duyurusunu yapmaktan mutluluk duyuyorum. (Shanahan) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Vekilliği unvanını alacak. Savunma Bakanı Yardımcılığı ve Boeing'te (Amerikan havacılık ve uzay şirketi) görev yapan Patrick, uzun bir başarı listesine sahip. Harika olacak!"

Uzun süredir görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump'ın Suriye'den ayrılma kararının ardından istifa etmişti.

Trump, Twitter'da Mattis'in istifasına ilişkin, "Başkan (Barack) Obama, Jim Mattis'i utanç verici şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim. Bazıları yapmamamı söylemişti ama yapmam gerektiğine inanmıştım. İlginç bir ilişki ama (ona) hiç sahip olmadığı kaynakları da verdim. Müttefikler önemlidir ama Amerika'yı suistimal edince değil." değerlendirmesini yapmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 06:14
  1. Patrick Shanahan
  2. Trump
  3. abd
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