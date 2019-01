Trump ABD'yi NATO'dan çekebilir

New York Times, Washington DC'de Amerikan ulusal güvenlik çevrelerinin Donald Trump'ın her an ABD'yi NATO'dan çekebileceği korkusuyla yaşadığını yazdı. 11 Temmuz 2018 NATO zirvesi öncesi ulusal güvenlik danışmanlarına Kuzey Atlantik ittifakının anlamsız olduğu, ABD'ye boşuna zaman ve para harcattığını söyleyen Trump, fikrini değiştirmiş değil.

Danışmanlarının ABD Başkanı Donald Trump'ı zor zapt ettiğine dair hikayelere bir yenisi eklendi.

"ABD'nin ittifaktan çekilmesi"

Bu kez mesele Trump'ın herkesin malumu olan ABD'yi Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nden (NATO) çekme niyeti. New York Times, "Geçen yıl Başkan Trump, NATO'nun çökmesi anlamına gelebilecek bir hamle önerdi: ABD'nin ittifaktan çekilmesi" diye yazdı.

Buna göre gazeteye 2018 yılı boyunca görüş veren ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, Trump'ın özel sohbetlerde NATO'dan çıkmak istediğini söylediğini aktardı. Askeri ittifakı destekleyen eski ve görevdeki yetkililer, müttefiklere koyduğu askeri harcama hedefleri karşılanmayan ABD Başkanı'nın çekilme tehdidini yeniden gündeme getirmesinden korktuklarını dile getirdi.

NATO'yu anlamsız buluyor

11 Temmuz 2018'de düzenlenen ve Trump sayesinde olaylı geçen NATO liderler zirvesine günler kala Beyaz Saray'da neler konuşulduğunu anlatan yetkililere göre, ABD Başkanı, en üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarına, NATO'yu anlamsız bulduğunu, askeri ittifakın ABD'ye boşuna zaman ve para harcatmaktan başka bir şeye yaramadığını söyledi.

O dönemde Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin başını Savunma Bakanı Jim Mattis ve Ulusal Düvenlik Danışmanı John Bolton çekiyordu. Mattis geçen ay Trump'ın Suriye'den çekilme kraraıyla ilgili anlaşmazlık yüzünden istifa etmişti. New York Times, Mattis ile Bolton'ın NATO'dan çekilmeyi gündeme getirmeksizin Amerikan stratejisini rayında tutmak için büyük çaba sarf ettiklerini, zira bunun Washington'ın Avrupa üzerindeki etkisini yok ederken Rusya'yı on yıllar boyunca coşturacağını yazdı.