Trump, ABD’nin yeni çalışma bakanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni çalışma bakanı olarak eski Yargıtay Hakimi Antonin Scalia’nın oğlu Eugene Scalia’yı atayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, görevinden istifa eden Rene Alexander Acosta’nın yerine yeni çalışma bakanı olarak Yargıtay eski üyesi Antonin Scalia’nın oğlu, İş Hukuku Avukatı Eugene Scalia’yı atayacağını söyledi. Başkan Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Eugene Scalia’yı yeni çalışma bakanı olarak atama niyetimi memnuniyetle duyuruyorum. Eugene, hem hukuk hem de çalışma alanlarında büyük başarılara imza attığı bir yaşam sürdü. Sadece bir avukat olarak değil, aynı zamanda işçiler ve diğer insanlarla çalışma konusunda büyük deneyime sahip bir avukat olarak saygı görüyor. İlk 2 buçuk yılında, belki de tarihteki herhangi bir yönetimden daha fazlasını yapan hükümetin harika bir üyesi olacak” dedi.

Scalia, Miamı Başsavcısıyken 2008 yılında ünlü multimilyoner Jeffrey Epstein’ı hapisten çıkartmak için yaptığı pazarlığın ortaya çıkmasının ardından istifa eden ABD’nin eski Çalışma Bakanı Acosta’nın yerine geçecek. Pedofili ve cinsel istismar suçlamaları yöneltilen Epstein, Sacalia ile yaptığı anlaşma neticesinde federal yargılamadan kaçınabilmiş ve yalnızca 13 ay hapiste kalmıştı. Olayın açığa çıkmasının ardından tutuklanıp kefaletle serbest bırakılmasına izin verilmeyen Epstein, cinsel istismar ve insan kaçakçılığını da içeren bir dizi suçtan yargılanıyor.

Başkan Trump, Acosta’nın bugün resmen yürürlüğe girecek olan istifasını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. İstifanın ardından, yeni bakan belirlenecek süreye kadar Çalışma Bakanı Yardımcısı Pat Pizella görevi vekaleten devraldı.

Acosta’nın istifası sonrasında birçok kişinin 55 yaşındaki hukukçu Scalia’yı Başkan Trump’a önerdiği öne sürüldü. Cumhuriyetçi Arkansas Senatörü Tom Cotton, birkaç senatörle daha konuştuktan sonra Eugene Scalia’nın adını Başkan Trump’a önerdi.

Demokratlar ve sendikalar karşı çıkıyor

Scalia’nın daha katı çalışma kanunlarına karşı çıkan sendikaları sıkıştıran Walmart ve birçok firmayı temsil ettiği uzun bir geçmişi var. Bu nedenle, Scalia’nın atanması Demokratlar ile işçi sendikaları tarafından büyük tepki ile karşılandı.

New York’un Demokrat Senatörü Chuck Schumer, dün akşam yaptığı açıklamada Scalia’nın seçilmesini ‘kaçırılmış bir fırsat’ olarak değerlendirdi. Senatör Schumer, “Başkan Trump, yine şirketlerin çıkarlarını işçi haklarının üzerine koyduğu kanıtlanmış birini seçti. Adaylığı sırasında işçi yanlısı olarak kampanya yürüten Trump’a güvenmiş tüm işçiler ve sendikalar ihanete uğramış hissediyor” dedi.

George W. Bush yönetiminde Çalışma Bakanlığında baş avukat olarak çalışan Scalia, şu anda ise önde gelen bir iş hukuku firması olan Gibson, Dunn & Crutcher’ın Washington ofisinde şirket ortağı. George W. Bush, 2001 yılında Scalia’yı Çalışma Bakanlığına avukat olarak almak istemişti. Fakat o dönemde çoğunluk sahibi Demokratlar tarafından kontrol edilen ABD Senatosu bu atamaya onay vermemişti. Demokratların Scalia’nın adaylığına ilişkin korkularının çoğu, Clinton yönetiminin düzenlemelerine karşı olan muhalefetine dayanıyordu. Scalia’nın “güvenilmez bilim” olarak nitelendirerek karşı çıktığı düzenleme, çalışanları sonradan “ergonomi kuralı” olarak tanınan tekrarlayan stres yaralanmalarından koruyacaktı. Bush’un senatoyu atlayarak ara atama ile istediği göreve getirdiği Scalia 2003 yılında bakanlıktaki görevinden istifa ederek özel sektöre geri döndü.