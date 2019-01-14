Trudeau’nun kayıp ikizi, Afganistan'da ortaya çıktı

Kanada seçimlerini kazanırken kendini 'yakışıklı' olarak sunmaya özen gösteren ve liberalizmin yeni prensi muamelesi gören Justin Trudeau'ya rakip çıktı. 'Afgan Star' yarışmacılarından Abdul Selam Meftun, Trudeau'ya benzerliğiyle sosyal medyada fenomen haline geldi.

Afganistan'ın Badahşan eyaletindeki düğünlerde halk şarkıları söylerken TV'deki yetenek yarışması 'Afgan Star'a katılarak kaderi değişen Abdul Selam Meftun, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 'kayıp ikizi' olarak küresel çapta ilgi görüyor. 29 yaşındaki kıvırcık saçlı, kalın kaşlı türkücünün Justin Trudeau ile benzerliği ekrana çıkar çıkmaz jürinin ve izleyicilerin dikkatini çekti.

Programa çıkınca Justin Trudeau'nun varlığından haberdar oldu

Programa katılana dek 23. Kanada Başbakanı'nın adını duymamış olan Abdul Selam Meftun, artık Justin Trudeau ile benzerliği üzerinden yarışmayı kazanmayı ve 'kayıp ikiziyle' tanışmayı umuyor.

Yarışmanın son 8'ine kalmayı başaran Meftun, Fransız haber ajansı AFP'ye "İnsanlar artık asıl ismimi unuttu. Beni 'Justin Trudeau' diye çağırıyorlar. Bense sosyal medyadaki fotoğrafları görene dek Justin Trudeau hakkında hiçbir şey bilmiyordum" diye konuştu.

'Tanışmak isterim'

Yarışmayı kazanarak kariyerini ilerletmek ve eşi ile 4 çocuğuna daha iyi bir hayat sağlayabilmek umudunu dile getiren Meftun, "Eğer o da isterse Trudeau ile tanışmak isterim. Ne de olsa o küresel bir kişilik, bense Afganistan'ın ücra bir köşesinden yoksul bir adamım. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Justin Trudeau mu yoksa Justin Bieber mı?

'Afgan Star'ın 4 jüri üyesinden biri olan Afganistan doğumlu Kanada vatandaşı müzisyen Keys Ülfet, Meftun'u görür görmez "Benim başbakanımın tıpkısının aynısı" tepkisini göstermişti. Meftun'un sesinin mest edici olduğu görüşündeki Ülfet, Afgan türkücü için Justin Trudeau'nun da ötesine geçen hedefler koydu:

"Allah vergisi bir vokal kabiliyeti var. Yeni Justin Bieber olabilir."

Sosyal medya da 'Selam Trudeau' ya da 'Afgan Trudeau' lakaplarıyla fenomen haline getirilen Meftun için yapılan paylaşımlardan geçilmiyor.