  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kocaelispor Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı
Adana Demir'de Montella dönemi
ABD geri adım atınca İsrail kudurdu
Ronaldo 12 yıl sonra Manchester formasını tekrar giydi
Medya TRT’yi karalama kampanyalarına Genel Müdür Sobacı’dan cevap
Medya

TRT’yi karalama kampanyalarına Genel Müdür Sobacı’dan cevap

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye – Polonya çeyrek final maçı sonrası “TRT'den İzmir Marşı'na sansür” başlığı altında yapılan asılsız haber ve paylaşımlara karşı sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 16:54:00 -
TRT’yi karalama kampanyalarına Genel Müdür Sobacı’dan cevap

Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye – Polonya çeyrek final maçı sonrası “TRT'den İzmir Marşı'na sansür” başlığı altında yapılan asılsız haber ve paylaşımlara karşı TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’dan cevap geldi.

TRT’nin İzmir Marşı’nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınadığını belirten Sobacı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan Türkiye – Polonya maçını TRT1’de milyonlarca kişi izledi. Büyük bir başarı gösteren millilerimizi kutluyorum. Bu başarıya TRT’nin İzmir Marşı’nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınıyorum.

1. Türkiye-Polonya maçı Bulgaristan’da oynandığı için bu maçın resmi yayıncısı olarak Bulgaristan’daki yayın kuruluşundan verilen görüntüler TRT’ye iletilmiş ve herhangi bir kesintiye uğramadan TRT ekranlarına yansıtılmıştır.

2. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye – Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır.

TRT’yi sansürcülükle suçlayıp, haksız ithamda bulunanların büyük bir kısmı yayıncılık dünyasında yer almakta ve bu görüntülerin Bulgaristan yayıncı kuruluşundan geldiğini adı gibi bilmektedir. Eğer çalıştığı alanla ilgili bir cahillik söz konusu değilse, bu tavır kutuplaşmadan beslenen habis bir ruha işaret etmektedir. Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimsenin tekelinde değildir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay