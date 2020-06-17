TRT’nin tarihi TRT 2’de

Yakın tarihin önemli olaylarına, şahsiyetlerine ve birçok saklı bilgiyi özel arşiv görüntüleriyle analitik bir bakış açışı sunan “Tarihin Ruhu” bu haftaki bölümünde, Türkiye’nin televizyon tarihine ışık tutacak. “Televizyonun kelime anlamı olarak karşılığı nedir? Sinema, tiyatro ve radyonun televizyondan sonra nasıl bir dönüşüme uğradı?” gibi sorulara yanıt aranacak programda; içerisinde haber, film ve tiyatroyu barındırabildiği halde bu alanların nasıl ayakta kaldığı da incelenecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi ile başlayıp TRT ile devam eden televizyon macerası ve çok özel öyküsü “Tarihin Ruhu”nda konuşulacak. Türkiye’nin televizyonla tanışması, yapılan ilk yayın ve daha fazlasının işleneceği bölümde; siyah beyaz görüntülerden renkli televizyona geçiş dönemine kadarki serüven izleyiciyle paylaşılacak.

Tarihin Ruhu yeni bölümüyle 16 Haziran Salı saat 19.30’da TRT 2’de.