TRT'nin flaş dizisinde bomba gelişme! Yer yerinden oynayacak...

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü öyküsüyle 10 Ocak Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 10 Ocak Salı günü izleyiciyle buluşacak. Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Yürek Çıkmazı’nın onuncu bölümünde neler olacak:

Feride’nin ani rahatsızlığı, yemeni konusunu açıklığa kavuşturmak isteyen Zeynep’in elini kolunu bağlar. En azından düşük tehlikesi geçinceye kadar, Kıvanç’a ve Feride’ye yaptığı baskıyı ertelemek zorunda kalır.

Öte yandan Birsen’i eve almayı kafasına koyan Yılmaz, Yusuf’un aklını çelmeye devam eder. Ahlak ve namustan bahsederken laf arasında İlker’in adını geçirir. Eve gelen Yusuf, ablasının kuaförü eve çağırdığını öğrenince Seray’ın üzerine yürür. O güne kadar Yusuf’u hiç öyle görmemiş olan Birsen endişelensede gelmekte olan tehlikenin büyüklüğünü hayal bile edemez.

Kıvanç’tan beklemedikleri bir davet alan Halil ve Birsen, Feride’nin yanına giderler. O gece üç kardeş için hem bir hesaplaşma gecesi hem de barışmak için yeni bir fırsat olacaktır. Yılmaz’ın ani gelişi tüm planları alt üst eder. Üç kardeşin yolları yeniden ayrılır. Tutunacak hiçbir dalı kalmayan Halil için artık sığınacak tek yer Cennet’tir.

Yürek Çıkmazı yeni bölümüyle 10 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…

Yürek Çıkmazı 10. Bölüm Görsel Linki:

https://we.tl/t-I2OzrdyynX

Yürek Çıkmazı 10. Bölüm Fragman Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=OWl7gNkrqJc&ab_channel=TRT1

Yürek Çıkmazı 10. Bölüm 2. Fragman Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=nqniD2cmPJM&ab_channel=TRT1