TRT'nin dev projesi geliyor! Sayılı günler kaldı...

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmak için gün sayan, sezonun en iddialı yapımı ‘Al Sancak’ ikinci tanıtımıyla izleyiciden tam not aldı.

Pençe Timi’nin operasyon görüntüleri ile izleyiciyi derinden etkileyen ikinci tanıtımda, gerçekçi aksiyon sahnelerinin yanı sıra helikopter, denizaltı, hücumbot, kruvazör gibi birçok askeri aracın yer alması da dikkatlerden kaçmadı. Tanıtım yayınlandıktan sonra, sosyal medyada büyük ilgi görürken ‘Al Sancak’ dizisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerinde bir araya geldiği dizide ayrıca; İdris Nebi Taşkan, Ahmet Yenilmez, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel gibi başarılı isimler rol alıyor.

Dizinin senaryosunu ise Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan kaleme alıyor. Al Sancak 19 Ocak Perşembe günü TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren kahramanların hikayesi;

Enerji krizi, açlık ve terör gibi sorunlarla boğuşan dünya için başlayan yeni sürecin adı kaostur. Bu karanlık tablo içinde yüzüncü yılını idrak eden Türkiye Cumhuriyeti için sınırlarını korumak ve sınır ötesinde var olmak vazgeçilmez hale gelir.

Milli Teknoloji hamlesini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni döneme uygun çok daha etkin güvenlik stratejileri üretir. Bu doğrultuda TSK; özel kuvvetler bünyesinde yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Pençe Timi’dir. Pençe Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmekle kalmaz; “Barışın güvercini, savaşın kartalı” olarak caydırıcılığıyla her alanda Türkiye’nin elini güçlendirir. Ülkesinin ve insanlığın selameti adına dünyanın farklı coğrafyalarında fedakarca mücadele eder. Al Sancak, uğruna gece gündüz demeden ateşin içine atılmaktan asla geri durmaz. Birbirine son derece bağlı olan Pençe timi, takdir edilmeyi beklemeden ödülde en sonda, görevde ise en başta durur.

Al Sancak; yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesidir.

Sezonun en iddialı ve merakla beklenen dizisi ‘Al Sancak’ 19 Ocak Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Al Sancak İkinci Tanıtım: https://www.youtube.com/user/trttv1

Al Sancak İkinci Tanıtım Fotoğrafları: https://we.tl/t-EeKXfNZANf