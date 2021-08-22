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Medya TRT'nin acı kaybı! Vefat haberini Twitter'dan duyurdu
Medya

TRT'nin acı kaybı! Vefat haberini Twitter'dan duyurdu

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı, TRT Türk Halk Müziği şeflerinden Şahin Gültekin'in vefat ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 22:36:00 -
TRT'nin acı kaybı! Vefat haberini Twitter'dan duyurdu

TRT Türk Halk Müziği şeflerinden Şahin Gültekin, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Yüreklere ektiği türküleri ile hatırlanan Gültekin, bugün 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanatçı yarın öğle namazını müteakip 14.00'te Anadolu Hisarı mezarlığında defnedilecek.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı, Twitter adresi üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.

Sobacı, "TRT’mizin değerli sanatkârlarından Şahin Gültekin’in vefatını üzüntüyle öğrendim. TRT İstanbul Radyosu’ndan emekli, Türk Halk Müziği Şefi ve Sanatçısı hemşehrim Şahin Gültekin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

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