TRT’den “Küçük Düşler, Büyük İşler”

TRT Belgesel yine çok konuşulacak bir yapımı ekranlara taşıyor. Bir yenileme projesi olan “Küçük Düşler Büyük İşler” belgeseli, ilham veren hikayeleri yaratıcılıkla buluşturup muhteşem projelere dönüştürüyor.

Belgeselde İç Mimar Ayşe Senem Göral ve Sanat Yönetmeni Yelkan Korkutan yetenekli ekipleriyle Türkiye’nin dört bir yanına uzanıyor. Dikkat çeken hikayelerin kahramanlarıyla buluşup, onları hayal ettikleri mekanlara kavuşturuyor.

Başbük Köyü’nden bilime giden yol

Belgeselin ilk bölümü Şanlıurfa Siverek İlçesi’nin Başbük Köyü’ndeki genç bir öğretmen ile öğrencilerinin hayallerine kavuşma hikayesini anlatıyor. 28 yaşındaki öğretmen Ahmet, buldukları taşın çağlar öncesinden kalan bir fosil olduğunu öğrendikten sonra birer bilim aşığına dönüşen öğrencileri için yeni bir sınıf hayal ediyor. İç Mimar Göral ve Sanat Yönetmeni Korkutan ise muhteşem ekipleriyle zamana karşı yarışarak, öğretmen Ahmet ve küçük öğrencilerini tam donanımlı bir bilim sınıfına kavuşturuyor.

“Küçük Düşler Büyük İşler” ilk bölümüyle 21 Haziran Pazar günü saat 11.30 ve 21.30’da TRT Belgesel’de.