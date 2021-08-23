  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülke Bayraktar'la gövde gösterisi yaptı

Haiti'de depremin etkileri sürüyor

Nagehan Alçı-Mehmet Ceyhan kavgasına Cumhuriyet de katıldı!

Rahmi Turan adeta itiraf etti! AK Parti iktidarı ile sağlık sistemi 'nereden nereye' geldi

28 Şubat'ın küfürbazları ne zaman yargılanacak? Fatih Altaylı'nın Müslüman kadınlara iğrenç hakareti...

Emekli General canlı yayında açıkladı: Bundan sonra İlk bombalanacak yer orası

İngiliz'in yalanına sığınan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sesi çıkmıyor

Kasırga ABD'ye ulaştı! 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun yıktığı park mahalleliyi çileden çıkarttı! '3-5 ağacı bahane edenler nerede?'

28 Şubat mağduru memurlardan yeniakit.com.tr’ye açıklama: Kılık kıyafet konusu genelgeyle değil yasayla düzenlensin
Bakanlık harekete geçti! Para cezası kesiliyor
Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması
Şehit yakınları: HDP’yi kapatmak için ne bekliyoruz!
Medya TRT'den flaş Teşkilat kararı!
Medya

TRT'den flaş Teşkilat kararı!

TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Kanaldan fenomen yapımla ilgili önemli bir karar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 11:47:00 -
TRT'den flaş Teşkilat kararı!

Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin yeni sezonunda Hakan Boyav, Gürkan Ugun gibi isimler ekibe dahil oldu.

Ankara'da çekimleri devam eden diziyle ilgili TRT'den önemli bir adım geldi. Kanal hafta içi her gün diziyi ekranlara getirecek.

Teşkilat'ın tekrar bölümleri perşembe gününden itibaren hafta içi her gün 16.00'da TRT1'de olacak.

Öte yandan dizinin yeni sezon tanıtımının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Ayrıca kadroya yeni isimlerinde katılacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay