TRT'den flaş Teşkilat kararı!
TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Kanaldan fenomen yapımla ilgili önemli bir karar geldi.
Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin yeni sezonunda Hakan Boyav, Gürkan Ugun gibi isimler ekibe dahil oldu.
Ankara'da çekimleri devam eden diziyle ilgili TRT'den önemli bir adım geldi. Kanal hafta içi her gün diziyi ekranlara getirecek.
Teşkilat'ın tekrar bölümleri perşembe gününden itibaren hafta içi her gün 16.00'da TRT1'de olacak.
Öte yandan dizinin yeni sezon tanıtımının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.
Ayrıca kadroya yeni isimlerinde katılacağı öğrenildi.