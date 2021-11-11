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Medya TRT’den dünyayı sarsacak bir belgesel: TheFactory
Medya

TRT’den dünyayı sarsacak bir belgesel: TheFactory

TRT World tarafından iki yıl boyunca yarım milyon belgenin büyük bir titizlikle incelenmesiyle hazırlanan “TheFactory” (Fabrika) belgeseli; Fransız şirket Lafarge Çimento Fabrikası’nın Fransız istihbarat kurumlarının kontrolü altında terör örgütleriyle iş birliği yaptığını, on milyonlarca doların başta DEAŞ ve PKK olmak üzere terör örgütlerine aktarıldığını belge ve şahitleriyle gün yüzüne çıkaracak.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:22:00 -
TRT’den dünyayı sarsacak bir belgesel: TheFactory

TRT World yapımı“TheFactory” belgeseli, uluslararası terörün finanse edilmesinin arkasındaki kirli ilişki ağını ortaya çıkaracak. Belgesel, Paris saldırılarının 6’ncı yıl dönümü olan 12-13 Kasım’da TRT Haber, TRT World ve TRT Arabiolmak üzere 3 kanalda izleyiciyle buluşacak.

İki yıl boyunca yarım milyondan fazla resmi belgenin incelenerek hazırlandığı “TheFactory” belgeseli, Suriye Savaşı’nın karanlık noktalarından birini aydınlatıyor. Belgeselde; Fransız çimento devi Lafarge’ın kimin yönlendirmesi ile Suriye’de kalma kararı aldığı, Avrupa Birliği fonlarının Fransız istihbarat kurumlarının bilgisi ve onayı dahilinde nasıl DEAŞ ve PKK’ya aktarıldığı, Fransız siyasetçilerin ve istihbarat kurumlarının Lafarge’ı adli ve idari soruşturmadan kurtarmak için attığı adımlar detayları ile anlatılacak. Suriye’de DEAŞ’ı fonlayarak başlayan sürecin nasıl Paris saldırılarına yol açtığı da ortaya koyulacak.

Birçok Fransız devlet görevlisi işlenen suçun farkındaydı

Belgeselde; eski Fransız Dış İstihbarat Kurumu Başkanı AlainJulliet, eski Maliye Bakanı MichelSapin, Fransa’nın eski Suriye Büyükelçisi MichelDuclos, Fransız Milletvekili GerardBapt, Fransız istihbarat ve güvenlik uzmanları, Lafarge şirketinin ve mağdurlarının avukatları ile Paris saldırılarının mağdurlarının röportajlarına da yer verilecek. 

Sadece istihbarat kurumlarının değil, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere birçok devlet kurumunun ve kurumların üst düzey yöneticilerinin Suriye’de 2012-2016 yılları arasında Lafarge Çimento Fabrikası aracılığıyla terör örgütlerinin fonlandığından haberdar olduğunu gün yüzüne çıkaracak olan belgeselde; bahsedilen dönemde Ekonomi Bakanlığı görevini de yürütmüş olan EmmanuelMacron’un da fonlamalardan haberdar olduğu diplomatik notlarla ispatlanacak.

TRT World yapımı belgesel ilk bölümüyle 12 Kasım’da ekranlarda olacak

TRT World Özel Haberler ve İçerikler Birimi tarafından hazırlanan belgeselin yönetici prodüktörlüğünü ve yönetmenliğini Abdulkadir Karakelle üstlenirken, prodüktörlüğünü Ömer Faruk Tunç ve görüntü yönetmenliğini Güray Ervin üstleniyor.

Büyük bir facia ile sonlanan başarısız bir Fransız istihbarat operasyonunun hikayesinin anlatılacağı “TheFactory” belgeseli, 12-13 Kasım’da TRT Haber ve TRT World’de saat 21.00, TRT Arabi’de ise saat 23.00’de izleyiciyle buluşacak.

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