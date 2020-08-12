TRT’den “Diyar-ı Pakistan” belgeseli

Pakistan halkının misafirperverliğini, eşsiz güzelliğini ve sıra dışı insanlarını izleyiciye sunan TRT World yapımı “Diyar-ı Pakistan” belgeselinin ilk bölümü 15 Ağustos Cumartesi saat 21.30’da ekranlara geliyor.

Sunucu Eva ZuBeck, Pakistan’ın en uzak köşelerine gidiyor; Hindistan, İran, Afganistan ve Çin ile olan dört uluslararası sınıra ulaşıyor. Babür İmparatorluğu’nun muhteşem başkenti Lahor’dan, Afganistan sınırındaki Hayber Geçidi’ne, görkemli Karakurum Karayolu’na kadar daha önce seyahat edilmemiş yerler “Diyar-ı Pakistan” ile gözler önüne seriliyor.

6 bölümde Pakistan keşfi

Ünlü seyahat vloggerı Eva ZuBeck’in sunuculuğunu yaptığı belgesel, 6 bölümden oluşuyor. Yolculuğuna Karaçi’den başlayan Eva, burada kültürlerini ve kimliklerini yeniden tanımlayan sanatçı, tasarımcı ve müzisyenlerle tanışıyor.

Belgeselin ikinci bölümünde ise Babürİmparatorluğu’nunantikbaşkentiolanLahorkeşfediliyor. Üçüncübölümde, Pakistan Hava Kuvvetleri’ndenbirsavaşpilotuylatanışan Eva, İran sınırınadoğru 6 saatlikhelikopteryolculuğuyapıyor.

Dördüncü bölümde Peştun bölgesi olan ve efsanevi Hayber Geçidi’ne giriş sunan Peşaver’e giden Eva, beşinci bölümde ise dünyanın çatısı olarak bilinen Karakurum Karayolu boyunca muhteşem bir yol gezisi yapıyor.

Karakurum Karayolu’ndaki yolculuğuna devam eden Eva, son yolculuğunu Pakistan - Çin arasındaki dünyanın en uzun sınır hattına yapıyor.

“Diyar-ı Pakistan” belgeseli ilk bölümüyle 15 Ağustos Cumartesi saat 21.30’da TRT World’de.