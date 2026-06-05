LaLiga'da sezonun oyuncusu Lamine Yamal
Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal, İspanya LaLiga'da sezonun oyuncusu seçildi. LaLiga gelişmeyi "O bir harika çocuk" notuyla paylaştı.
Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Lamine Yamal, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) sezonun oyuncusu seçildi.
LaLiga'dan "O bir harika çocuk" notu
LaLiga'dan "O bir harika çocuk" notuyla yapılan açıklamada, futbolcunun fotoğrafı paylaşılarak 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun LaLiga'da sezonun oyuncusu seçildiği duyuruldu.
28 maçta 16 gol
2026 FIFA Dünya Kupası'nda da İspanya milli takımının formasını giyecek genç oyuncu, geçen sezon LaLiga'da 28 maçta 16 gol kaydetti.