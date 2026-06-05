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Spor LaLiga'da sezonun oyuncusu Lamine Yamal
Spor

LaLiga'da sezonun oyuncusu Lamine Yamal

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
LaLiga'da sezonun oyuncusu Lamine Yamal

Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal, İspanya LaLiga'da sezonun oyuncusu seçildi. LaLiga gelişmeyi "O bir harika çocuk" notuyla paylaştı.

Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Lamine Yamal, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) sezonun oyuncusu seçildi.

LaLiga'dan "O bir harika çocuk" notu

LaLiga'dan "O bir harika çocuk" notuyla yapılan açıklamada, futbolcunun fotoğrafı paylaşılarak 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun LaLiga'da sezonun oyuncusu seçildiği duyuruldu.

 

28 maçta 16 gol

2026 FIFA Dünya Kupası'nda da İspanya milli takımının formasını giyecek genç oyuncu, geçen sezon LaLiga'da 28 maçta 16 gol kaydetti.

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