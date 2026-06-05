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Gündem Mahkemeden yeni karar! Meclis’teki taciz iddiasında sıcak gelişme
Gündem

Mahkemeden yeni karar! Meclis’teki taciz iddiasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mahkemeden yeni karar! Meclis’teki taciz iddiasında sıcak gelişme

TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, Ankara 57'nci Asliye Mahkemesi, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

TBMM'de stajyerlere taciz davasında yeni gelişme yaşandı.

TBMM lokantasında stajyerlere yönelik Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel istismar davasının bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme, karar için dosyanın inceleneceği belirterek 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Dava kapsamında 5 sanık yargılanıyordu.

NE OLMUŞTU?

Olay, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden 18 yaşından küçük dört çocuğun başvurusuyla ortaya çıkmıştı.

Soruşturmaya ilişkin iddianamede , dört çocuğun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Çocukların, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest  bırakıldığı anımsatıldı.

Sanıklar ise mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" öne sürdü, çocuklara attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını iddia etti.

Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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Yorumlar

ne desek acaba

gariban birisi olsaydı cıkarmıydı sizce ??*

Cuma aktaş

Kimse adaletten bahsetmesin
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