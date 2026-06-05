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Gündem Şamil Tayyar Özgür Özel’in yeni partisini yorumladı! “Heyecanı korurlarsa İYİ Parti’ye, marjinalleşirlerse TİP’e rakip olurlar”
Gündem

Şamil Tayyar Özgür Özel’in yeni partisini yorumladı! “Heyecanı korurlarsa İYİ Parti’ye, marjinalleşirlerse TİP’e rakip olurlar”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şamil Tayyar Özgür Özel’in yeni partisini yorumladı! "Heyecanı korurlarsa İYİ Parti’ye, marjinalleşirlerse TİP’e rakip olurlar"

Gazeteci Şamil Tayyar, Özgür Özel’in kuracağı yeni parti için, “Mevcut heyecanı korurlarsa İYİ Parti’ye, marjinalleşirlerse TİP’e rakip olurlar” yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sözcü’den Saygı Öztürk yazmış, Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı yeni partinin adı ‘İstiklal Partisi’ imiş. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Fakat, Özel’in izlediği stratejinin yeni partiye gittiğini söylemek için çok akıllı olmaya gerek yok” diyen Tayyar şu değerlendirmeyi yaptı: “Tablo ortada. Yeni partinin CHP’ye rakip olacağını, fazla oy alacağını düşünmüyorum. Mevcut heyecanı korurlarsa İYİ Parti’ye, marjinalleşirlerse TİP’e rakip olurlar. Kızan arkadaşlar öfkelerini kontrol etsinler, ileride görüşürüz”

“CHP’Lİ VEKİLLE TAKIM ELBİSESİNE İDDİAYA BİLE GİRDİK”

Kurultay için imza attığı söylenen 111 vekilin tamamının yeni partiye gideceğine de ihtimal vermediğini belirten Şamil Tayyar, “Hatta bu konuda mevcut CHP’li bir vekille iddiaya bile girdik. ‘En az 100 vekil yeni partiye geçer’ dedi, ‘mümkün değil’ cevabını verdim. İddia, takım elbise üzerine. Mevzu sonuçlandığında ismini açıklayacağım. Velhasıl, siyaset yeni bir kulvara giriyor, CHP’deki gelişmeler yelpazeyi derinden etkileyecektir”

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