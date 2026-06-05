Bu detayı 24 saat içinde fark etmek mümkün: Buzdolabı kokusu nasıl geçer?

Bir başka doğal çözüm ise yulaf ezmesi. Küçük bir kaseye koyacağınız kuru yulaf, hem nemi hem de kötü kokuları içine çeker. Özellikle balık, peynir ve soğan gibi yoğun kokulu yiyeceklerin bulunduğu dönemlerde oldukça işe yarar. ELMA SİRKESİYLE HİJYENİK TEMİZLİK Kokuyu gidermek kadar oluşum nedenlerini ortadan kaldırmak da önemlidir. Bunun için yarı su yarı elma sirkesi karışımını bir sprey şişesine doldurup rafları silebilirsiniz. Bu yöntem hem bakterilerin oluşmasını engeller hem de dolap içinde hijyen sağlar.