BİM'de Haziran çılgınlığı başladı! İndirimli aktüel ürünler kataloğu rafları sallamaya geliyor!

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, Haziran ayının ilk haftasında da müşterilerinin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen vatandaşların her hafta büyük bir merakla beklediği 5, 9 ve 10 Haziran tarihli aktüel kataloglar nihayet görücüye çıktı. Ev yaşamından teknolojiye, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar oldukça geniş ve zengin bir ürün yelpazesi sunan BİM, bu hafta da kapış kapış gidecek avantajlı fiyatlarıyla alışveriş severlerin akınına uğrayacak.