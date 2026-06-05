BİM'de Haziran çılgınlığı başladı! İndirimli aktüel ürünler kataloğu rafları sallamaya geliyor!
Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, Haziran ayının ilk haftasında da müşterilerinin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen vatandaşların her hafta büyük bir merakla beklediği 5, 9 ve 10 Haziran tarihli aktüel kataloglar nihayet görücüye çıktı. Ev yaşamından teknolojiye, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar oldukça geniş ve zengin bir ürün yelpazesi sunan BİM, bu hafta da kapış kapış gidecek avantajlı fiyatlarıyla alışveriş severlerin akınına uğrayacak.
5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
48 parça desenli yemek takımı - 6.490 TL
Alüminyum döküm kek kalıbı - 429 TL
Manuel rondo - 749 TL
Nevresim takımı çift kişilik - 1.549 TL
Runner - 299 TL
Bambu banyo paspası - 399 TL
65 İNÇ TV - 39.900 TL
Çocuk tableti - 1.999 TL
Ayaklı vantilatör - 1.150 TL
Hamur yoğurma makinesi - 4.449 TL
Ayaklı vantilatör 1.150 TL
Kule tipi vantilatör 1.590 TL