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Ekonomi BİM'de Haziran çılgınlığı başladı! İndirimli aktüel ürünler kataloğu rafları sallamaya geliyor!
Ekonomi

BİM'de Haziran çılgınlığı başladı! İndirimli aktüel ürünler kataloğu rafları sallamaya geliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
BİM'de Haziran çılgınlığı başladı! İndirimli aktüel ürünler kataloğu rafları sallamaya geliyor!

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, Haziran ayının ilk haftasında da müşterilerinin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen vatandaşların her hafta büyük bir merakla beklediği 5, 9 ve 10 Haziran tarihli aktüel kataloglar nihayet görücüye çıktı. Ev yaşamından teknolojiye, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar oldukça geniş ve zengin bir ürün yelpazesi sunan BİM, bu hafta da kapış kapış gidecek avantajlı fiyatlarıyla alışveriş severlerin akınına uğrayacak.

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

48 parça desenli yemek takımı - 6.490 TL

Alüminyum döküm kek kalıbı - 429 TL

Manuel rondo - 749 TL

Nevresim takımı çift kişilik - 1.549 TL

Runner - 299 TL

Bambu banyo paspası - 399 TL

65 İNÇ TV - 39.900 TL

Çocuk tableti - 1.999 TL

Ayaklı vantilatör - 1.150 TL

Hamur yoğurma makinesi - 4.449 TL

Ayaklı vantilatör 1.150 TL

Kule tipi vantilatör 1.590 TL

 

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