TRT'den 'Diriliş Ertuğrul' davası

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisi ile alakalı bazı yayın kuruluşlarında yer alan, 'çocuk oyuncuların 12- 13 saat çalıştırıldığı ve sette pedagog bulunmadığı iddialarından sonra TRT, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak manevi tazminat davası açtı.

Sabah'ın haberine göre; dava dilekçesinde, "TRT dizinin çekimleri için bir yapım şirketi ile anlaşmış olup yapımcı firma ile arasındaki sözleşmeye istinaden tüm yükümlülüklerinin yerine getirmektedir. Haberde geçen iddiaların tümü asılsız olup davalıların tek amacı müvekkil kurumun kanalında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisini karalamak ve bu vasıtayla müvekkil kurumu yıpratmaktır. Daha önce de TRT Çocuk kanalında yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi film üzerinden müvekkil kurum karalanmaya çalışılmıştır. Davaya konu haber içeriğinin kamuoyunu yanlış yönlendirecek ifadelerle ve müvekkil kurumun itibarını zedeleyecek şekilde asılsız olarak düzenlendiği açıktır. Müvekkilin kişilik haklarına yapılan bu saldırının müvekkilin saygınlığına ve yılların getirmiş olduğu köklü duruşuna verdiği objektif zararların giderilmesi için toplam yirmi bin lira manevi tazminatın davalılardan alınarak müvekkile ödenmesini talep ederiz." ifadeleri yer aldı.