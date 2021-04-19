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Medya TRT1'in MİT'i konu alan dizisi Teşkilat'ta büyük şok! Çekimlere ara verildi
Medya

TRT1'in MİT'i konu alan dizisi Teşkilat'ta büyük şok! Çekimlere ara verildi

TRT 1'in reytingleri alt üst eden Teşkilat dizisinde rol alan oyuncularda çıkan pozitif vakalarından ardından hayranlarını üzen haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:58:00 -
TRT1'in MİT'i konu alan dizisi Teşkilat'ta büyük şok! Çekimlere ara verildi

TRT’nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'tan çok kötü bir haber geldi. Her hafta izleyenleri ekran karşısına kilitleyen Milli İstihbarat Teşkilatı destekli dizi olan Teşkilat’ta panik yaşanıyor.

Ankara'da çekimleri devam eden başarılı dizide her bölüm bir önceki bölümden daha iyi oluyor. Seyircisine kendisini bağlamış olan dizinin yayından kaldırıldığına dair iddialar ise birden gündeme bomba gibi düştü.

Hızla yükselen koronavirüs hastalığından dizi setleri de nasibini alıyor. Teşkilat dizinin oyuncularında da artan koronavirüs vakalarından dolayı büyük bir panik yaşıyor.

Dizide önce Hulki karakterini oynayan Nihat Altınkaya’nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Sonrasında ise Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu'nun da testi pozitif çıktı.

Çekimler durdu

Peş peşe gelen koronavirüs vaka haberlerinin ardından dizi çelimlerine ara verildiği ve bu hafta ekrana gelmeyeceği belirtildi.

Konuyla ilgili henüz TRT'den ve Teşkilat dizisinin yapımcısından resmi bir açıklama yapılmadı.

Masumlar Apartmanı dizisinde ise kısa süre önce Esat karakterine hayat veren isim koronavirüse yakalanmıştı.

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