TRT yönetimine atanan Hilal Kaplan neden mi hedefte? İşte cevabı...

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TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak 2017 yılında atanan İbrahim Eren’in görev süresinin sona ermesinin ardından TRT’ye yönelik atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak atanırken; TRT’nin yeni Genel Müdürü de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı oldu.

TRT'nin yönetim yapısı değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TRT’nin yönetim yapısına ilişkin de değişiklikler yapıldı. 7 kişi olan yönetim kurulu üye sayısı 9’a çıkarıldı.

Buna göre yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Prof. Dr. Ahmet Albayrak (YK Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-YK Üyesi)

Doç. Dr. Oğuz Göksu (YK Üyesi)

Atakan Yılmaz (YK Üyesi)

Mücahid Eker (YK Üyesi)

Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin (YK Üyesi)

Hilal Kaplan Öğüt (YK Üyesi)

Meryem İlayda Atlas Çetin (YK Üyesi)

Doç. Dr. Veysel Kurt (YK Üyesi)

Hilal Kaplan TRT yönetim kurulunda yer aldı

Yeni yönetim kurulunda Hilal Kaplan’ın da yer alması bazı çevreler tarafından rahatsızlığa neden oldu. Laikçilerin ve terör sevicilerin ayağına bastığı için hedef aldığı Hilal Kaplan Twitter’da Türkiye gündemine yerleşti. Peki laikçileri ve terör sevicileri rahatsız eden ne oldu? İşte cevabı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de eski Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği basın toplantısında sorduğu soru ile gündeme gelen Gazeteci Hilal Kaplan, daha o zaman terör sevicilerin hedef tahtasına oturdu.

ABD eski Başkanı Trump'ı rezil eden PKK/YPG sorusu

Terör örgütü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'yi Beyaz Saray'a davet eden Trump'ı, basın toplantısında sorduğu soru ile zora sokan Kaplan, Türkiye düşmanlığında birleşenleri rahatsız etti.

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Erdoğan-Trump basın toplantısında YPG'nin eli kanlı bir terör örgütü olduğunu söyledikten sonra ABD'nin terör örgütü sözde lideri ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Hilal Kaplan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Obama'nın kusurlu dış politikasını devraldınız. Bu kusurlardan birisi ABD'yi terörist gruplarla ortak ettirmekti. Siz ABD-Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsunuz ancak YPG'nin liderini Mazlum Kobani kod adlı bir kişiyi Beyaz Saray'a davet ettiniz. Bugün size verilen bilgilerde görebileceğiniz gibi Türkiye'de 17 tane terörist saldırının sorumlusu kendisi. 116 asker ve sivilin ölümüne sebep olan kişi. Hala Beyaz Saray'a davet etmeyi düşünüyor musunuz?''

Terör sevicilerin ayağına bastı

Kameralar karşısında zor duruma düşen Trump, Kaplan'ın sorusunu yanıtlayamadı. Trump'a sorduğu zor soru ile gündeme gelen Hilal Kaplan, terör sevicilerin ayağına basarak onları kudurttu.

'Müslüman feminist olmaz' sözü laikçileri çıldırttı

'Cinsiyetsiz toplum' dayatması ile gençleri zehirleyenlere karşı açık savaş ilan eden Kaplan, 'Müslüman feminist olmaz' sözüyle de bir dönem laikçilerin saldırısına maruz kalmıştı.

LGBTİ lobisinin cinsiyetsiz bir toplum kurmak istediğini, İstanbul Sözleşmesi ile aile yapısının dönüştürülmeye çalışıldığını söyleyerek bununla ilgili tüm saldırıları göze alıp “Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim” başlıklı kitap çıkartan Hilal Kaplan, toplumu bilinçlendirmeye çalışmıştı.

TRT'de görevlendirilen Hilal Kaplan, laikçileri ve terör sevicileri kızdıran ifadelerinden dolayı bugün hedef haline gelerek saldırıya maruz kalıyor.