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Gündem TRT World Forum 2022'ye katılan Vladimir Zelenskiy, "Erdoğan’a minnettarız"
Gündem

TRT World Forum 2022'ye katılan Vladimir Zelenskiy, "Erdoğan’a minnettarız"

TRT World Forum 2022'ye katılan Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle esir takasında çok yardımcı olduğunu vurguladı ve "Çok minnettarız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 13:32:00 - 2022-12-09 13:37:49
TRT World Forum 2022'ye katılan Vladimir Zelenskiy, "Erdoğan’a minnettarız"

TRT World Forum 2022'ye video konferans yöntemiyle canlı bağlanan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, dünyaya seslendi. "Rusya, dünyaya Ukrayna'nın önemini gösterdi" diyen Zelenskiy, işgalin başlamasıyla ortaya çıkan gıda krizinin küresel sonuçları olduğunu söyledi.

Ukrayna tahılının dünyaya ulaştırılmasını sağlayan tahıl anlaşmasında Türkiye'nin rolünü bir kez daha öne çıkaran Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle esir takasında çok yardımcı olduğunu vurguladı ve "Çok minnettarız" dedi.

Ukrayna lideri, sözlerini "Türkiye'ye destekleri için teşekkür ediyorum, yaşasın Ukrayna" cümleleriyle bitirdi.

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