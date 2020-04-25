TRT World Forum 2019 kitabı yayımlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kongre Merkezi'nde 21 ve 22 Ekim 2019'da düzenlenen TRT World Forum 2019'un açık oturumları kitap haline getirilerek yayımlandı.

"Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" teması ile gerçekleştirilen TRT World Forum 2019'da 8 açık oturum, 6 açılış konuşması, 3 özel konuşma, 15 kapalı oturum ve çeşitli yüksek profilli yuvarlak masa toplantıları yapıldı. İki gün süren forumda, aşırı sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, Orta Doğu'nun geleceği, ticaret savaşları, Avrupa Birliği'nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konular ele alındı.

Foruma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, birçok ülkeden başbakan, bakan, siyasetçi, akademisyen, gazeteci, uzman ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumda "Küreselleşmenin Krizi: Müesses Nizamı Yeniden Değerlendirmek" başlıklı konuşma yaptı.

Yayımlanan kitapta, forumun açılış konuşmaları, özel ve açık oturumların özetleri yer aldı. Kitabın dijital kopyasının https://www.trtworldforum.com/workshop/trt-world-forum-2019-book/ linkinden indirilebileceği belirtildi.