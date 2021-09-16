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Spor TRT Spor yayın akışı | TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?
Spor

TRT Spor yayın akışı | TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?

TFF 1. Lig maçları canlı izle | Futbolseverler 16 Eylül Perşembe günü TFF 1.Lig'de oynanacak maçların hangi kanaldan naklen yayımlandığını araştırıyor. Peki, TFF maçları hangi kanalda? Bugün hangi maçlar var? TRT Spor hangi maçlar yayımlanacak?

Yeniakit Publisher
2021-09-16 16:17:00 -
TRT Spor yayın akışı | TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 5.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler ise zorlu mücadelelerinin hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.

TRT Spor yayın akışı  | TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?

16 Eylül Perşembe

17.00 Keçiörengücü-Boluspor   TRT Türk / beIN Max 2

17.00 Kocaelispor-BalıkesirsporTRT Spor / beIN Ma1 1

20.00 İstanbulspor-AnkaragücüTRT Spor / beIN Max 1

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