TRT Spor yayın akışı | TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?
TFF 1. Lig maçları canlı izle | Futbolseverler 16 Eylül Perşembe günü TFF 1.Lig'de oynanacak maçların hangi kanaldan naklen yayımlandığını araştırıyor. Peki, TFF maçları hangi kanalda? Bugün hangi maçlar var? TRT Spor hangi maçlar yayımlanacak?
TFF 1. Lig'de 5.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler ise zorlu mücadelelerinin hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.
TRT Spor yayın akışı | TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?
16 Eylül Perşembe
17.00 Keçiörengücü-Boluspor TRT Türk / beIN Max 2
17.00 Kocaelispor-BalıkesirsporTRT Spor / beIN Ma1 1
20.00 İstanbulspor-AnkaragücüTRT Spor / beIN Max 1