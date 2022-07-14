TRT Spor yayın akışı: 14 Temmuz 2022 TRT Spor’da hangi maç var CANLI?
TRT Spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor severler, TRT Spor yayın akışı listesinde beklediği canlı maçları ve futbol yorumlarını bulabilecekler. TRT Spor akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor.14 Temmuz 2022 Perşembe TRT Spor yayın akışı bugün nasıl olacak, bu akşam ne var? İşte detaylar…
TRT Spor İZLE - Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olma özeliğini sürdürürken, futbolseverler de TRT Spor canlı yayın akışını merak ediyor. spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor, spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberlerinin izleyiciye tarafsız bir şekilde verilen TRT Spor yayın akışında bugün hangi programların olduğu merak konusu. İşte 14 Temmuz 2022 Perşembe TRT Spor yayın akışı:
TRT Spor yayın akışı-14 Temmuz Perşembe
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İLK BASKI (Canlı)
08:55 Spor Takvimi
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
09:15 2021-2022 SEZONU DERLEME
10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
11:00 SPOR MANŞET (Canlı)
12:30 GÜN ORTASI (Canlı)
13:25 2021-2022 SEZONU DERLEME
13:55 Spor Takvimi
14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)
16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER (Canlı)
17:50 Spor Atlası
18:00 Set Sayısı (Canlı)
18:30 SPOR MERKEZİ (Canlı)
18:55 UEFA KADINLAR EURO 2022 FUTBOL KARŞ. " İTALYA - İZLANDA " (Canlı)
21:00 Set Sayısı (Canlı)
21:30 SPOR AKŞAMI (Canlı)
21:55 UEFA KADINLAR EURO 2022 FUTBOL KARŞ. " FRANSA - BELÇİKA " (Canlı)
00:00 Transfer Günlüğü (Canlı)
02:00 2021-2022 SEZONU DERLEME
03:15 UEFA KADINLAR EURO 2022 FUTBOL KARŞ. " FRANSA - BELÇİKA "
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı