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Spor TRT Spor duyurdu! Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'yu kadrosuna kattı
Spor

TRT Spor duyurdu! Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'yu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Brezilyalı Giuliano'yu kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:33:00 -
TRT Spor duyurdu! Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'yu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'yu kadrosuna kattı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, turuncu-lacivertlilere imzayı attı.

Başakşehir ayrıca, 27 yaşındaki bir diğer orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü de kadrosuna dahil etti.

Transfer döneminde adı bir süre eski takımı Fenerbahçe'yle de anılan Giuliano, son iki sezondur formasını giydiği Al Nassr'da 77 maçta 31 gol attı ve 18 asist yaptı.

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