TRT Spor bugün hangi maçlar şifresiz? İtalya Kupası maçları 20 Ekim Perşembe
Futbolseverler 20 Ekim Perşembe akşamı hangi maçların şifresiz kanallardan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, TRT Spor bu akşam hangi maçları yayımlayacak? Peki, İtalya Kupası’nda bu akşam hangi maçlar oynanacak?
Futbol dolu bir akşam yaşamak isteyenler şifresiz yayımlanan maçların hangileri olduğunu araştırıyor.
TRT Spor bugün hangi maçlar şifresiz? İtalya Kupası maçları 20 Ekim Perşembe
İtalya Kupası 2.tur maçları oynanıyor. Futbolseverler ise bu maçların hangi kanallarda yayımlandığını merak ediyor. İtalya Kupası mücadeleleri TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanıyor.
16.00 Cremonese-Modena TRT Spor
19.00 Sampdoria-AscoliTRT Spor
22.00 Bologna-Cagliari TRT Spor