Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler

Unutkanlık yaş ilerledikçe başımıza musallat olan bir sorun olarak büyüyor.

Foto - Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler

Bilim dünyası, rafine şeker ve trans yağların beyin hücreleri arasındaki iletişimi fiziksel olarak kestiğini klinik deneylerle kanıtladı. Nörologlar, bu iki besin maddesinin düzenli tüketiminin zihinsel kapasiteyi geri dönülemez şekilde gerilettiğini açıkladı.

Foto - Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler

Gıda endüstrisinin temel taşlarını oluşturan rafine şeker ve işlenmiş trans yağlar, nörobilim dünyasının merceğine alındı. Yapılan kapsamlı klinik çalışmalar, bu iki besin grubunun sadece obeziteye değil, aynı zamanda "beyin sislenmesi" ve nörodejeneratif bozukluklara da doğrudan zemin hazırladığını kanıtladı.

Foto - Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler

Modern beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan son araştırmalar, sofraların vazgeçilmezi olan iki temel gıdanın bilişsel fonksiyonlar üzerindeki yıkıcı etkisini gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, bu besinlerin uzun süreli tüketiminin beyin plastisitesini bozarak zihinsel kapasiteyi kalıcı olarak gerilettiği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Foto - Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler

Özellikle batı tipi beslenme alışkanlıklarının merkezinde yer alan yüksek fruktozlu mısır şurubu ve hidrojenize yağların, beyindeki sinaps bağlantılarını zayıflatarak öğrenme mekanizmalarını sekteye uğrattığı kaydedildi.

Foto - Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler

California Üniversitesi (UCLA) bünyesinde yürütülen araştırmalar, aşırı şeker tüketiminin beyindeki insülin direncini tetiklediğini ortaya koydu.

Foto - Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler

Prof. Dr. Fernando Gomez-Pinilla, yüksek şekerli diyetlerin beyin türevli nörotropik faktör (BDNF) seviyelerini düşürdüğünü vurguladı.

Foto - Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler

Gomez-Pinilla, bu durumun yeni bilgilerin işlenmesini ve anıların muhafaza edilmesini sağlayan sinaptik faaliyetleri doğrudan durdurduğunu bildirdi.

Foto - Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler

Haberin diğer ayağını oluşturan trans yağlar konusunda ise Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nden Dr. Gene Bowman çarpıcı veriler paylaştı.

Foto - Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler

Bowman, kandaki trans yağ seviyesi yüksek olan bireylerin beyin hacimlerinde belirgin bir küçülme gözlemlendiğini açıkladı. Bu besinlerin kan-beyin bariyerini aşarak kronik enflamasyona yol açtığı ve sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan miyelin kılıfına zarar verdiği belirtildi.

