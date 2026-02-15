Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ise en son 16 Temmuz 2025'te Türkiye'ye geldi. Bu ziyaretlerde çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanması, iki ülke arasındaki ilişkileri sağlamlaştırdı. Erdoğan ve Al Nahyan'ın başkanlığında, 2023'te kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı Ankara'da 2025'te gerçekleştirildi ve bu toplantıyla Türkiye-BAE arasındaki ikili bağlar ve kapsamlı işbirliğini ortak hedefler doğrultusunda daha da geliştirme kararlılığı gösterildi. Liderler, Kapsamlı ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Karma Ekonomik Komisyon ve Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi gibi ikili ekonomik, ticaret ve yatırım mekanizmalarından yararlanarak, tamamlayıcı ve dayanıklı ticaret rotaları potansiyelinin yanı sıra, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek, bölgesel ve uluslararası ticareti kolaylaştırmak için işbirliği alanlarını da içeren karşılıklı yatırımları ve ticareti geliştirme imkanlarını ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in bir sonraki toplantısının, 2026'da Abu Dabi'de yapılması konusunda mutabakata vardığı ortak bildiri 16 Temmuz 2025 kabul edildi.