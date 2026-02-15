  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü şeften midye baklava tarifi: Dışı çıtır içi irmik! İftara nefis şerbetli tatlı Bilal Erdoğan'ın anlattığı 1980'li yılların sonundaki Mustafa Şentop anısı izleyenleri duygulandırdı! Milyonları ilgilendiren doğal gaz kararı: 3 aydan 6 aya çıkarıldı! Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler Çağrı Bey sondaj gemisi hazır! Somali’de petrol arayacak Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak Ali Koç'un sistemi mi? Saran'ın yıldızları mı? Benfica'yı kim devirirdi peki o zaman? Yok artık! Galatasaray'ın rakibi hakeme saldırdı! Dövmek istediler Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor

Türkiye ve BAE arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar sınırına dayanırken, iki liderin koyduğu 40 milyar dolarlık hedef için vites yükseltildi. 2025 yılında Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım yapan 7. ülke konumuna yükselen BAE, 300'den fazla şirketiyle Marmara’dan Anadolu’ya yayılan dev yatırımlara imza atıyor.

#1
Foto - Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor

Ankara ve Abu Dabi arasındaki diplomatik buzların erimesi yerini devasa bir ekonomik entegrasyona bıraktı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler güçlü ticari bağlar temelinde artan ticaret hacmiyle gelişim gösteriyor. İki ülke arasında 20 milyar dolara dayanan ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. BAE, 367 milyon dolarla 2025'te Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım yapan 7. ülke oldu.

#2
Foto - Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor

Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkiler uzun bir geçmişe dayanıyor, iki ülke ilk kez 1980'lerde karşılıklı olarak büyükelçi atadı. BAE'nin, 1971'de kurulmasının ardından Türkiye 1979'da Abu Dabi'de büyükelçilik açtı, BAE'nin Ankara'daki büyükelçiliği ise 1983'te kapılarını açtı.

#3
Foto - Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor

Liderlerin karşılıklı ziyaretleri, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda Türkiye ve BAE'nin bulunması, artan ticari ilişkiler, iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son Şubat 2024'te ziyaret ettiği BAE'ye, 16 Şubat'ta resmi ziyarette bulunacak.

#4
Foto - Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ise en son 16 Temmuz 2025'te Türkiye'ye geldi. Bu ziyaretlerde çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanması, iki ülke arasındaki ilişkileri sağlamlaştırdı. Erdoğan ve Al Nahyan'ın başkanlığında, 2023'te kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı Ankara'da 2025'te gerçekleştirildi ve bu toplantıyla Türkiye-BAE arasındaki ikili bağlar ve kapsamlı işbirliğini ortak hedefler doğrultusunda daha da geliştirme kararlılığı gösterildi. Liderler, Kapsamlı ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Karma Ekonomik Komisyon ve Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi gibi ikili ekonomik, ticaret ve yatırım mekanizmalarından yararlanarak, tamamlayıcı ve dayanıklı ticaret rotaları potansiyelinin yanı sıra, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek, bölgesel ve uluslararası ticareti kolaylaştırmak için işbirliği alanlarını da içeren karşılıklı yatırımları ve ticareti geliştirme imkanlarını ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in bir sonraki toplantısının, 2026'da Abu Dabi'de yapılması konusunda mutabakata vardığı ortak bildiri 16 Temmuz 2025 kabul edildi.

#5
Foto - Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor

TÜRKİYE-BEA KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI Türkiye ile BAE arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat 2022'deki BAE ziyaretinde atıldı. Bir yıl süren görüşmelerin ardından iki ülkenin ticaret bakanları, 3 Mart'ta Abu Dabi'de Erdoğan ve Al Nahyan'ın çevrim içi katıldığı Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na imza attı. 1 Eylül 2023'te yürürlüğe giren anlaşma iki ülke arasındaki ticari bağları daha da güçlendirdi. Vergi indirimlerine olanak sağlayan gümrük düzenlemeleri, savunma, enerji, yenilenebilir enerji, lojistik ve liman yatırımları ile gayrimenkul ve teknoloji alanlarını kapsayan Türkiye-BAE arasındaki ticari ivmeyi daha da artırdı.

#6
Foto - Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor

BEA GEÇEN YIL TÜRKİYE’NİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI 4. ÜLKE OLDU Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracatı 2025'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 24 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, BAE'ye ihracat 2025'te 1 milyar 313 milyon dolar artarak 6 milyar 826 milyon dolara ulaştı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Akarca, 20 Ocak'ta, Türkiye ile BAE arasındaki ihracatta kaydedilen artışın, geçici bir gelişme olarak değil, çok boyutlu ve yapısal bir dönüşümün sonucu olarak değerlendirdiklerini söyledi. Halihazırda 20 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

#7
Foto - Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor

BEA, TÜRKİYE’YE EN ÇOK YATIRIM YAPAN 7. ÜLKE BAE Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de, çoğu ülkenin kuzeybatısı veya Marmara bölgesinde faaliyet gösteren BAE sermayesi ile kurulan 300'den fazla şirket bulunuyor. BAE'li yatırımcılar, Türkiye'de başta gayrimenkul olmak üzere enerji, bankacılık, lojistik, tarım ve sanayi gibi sektörleri seçiyor.

#8
Foto - Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi verilerine göre, BAE, 2025'te 367 milyon dolarla Türkiye'ye en çok yatırım yapan 7. ülke oldu. İki ülke arasında turizm sektöründe de 2019'dan bu yana yaşanan canlılık dikkati çekerken, BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, BAE ve Türkiye arasındaki turizm trafiğinin 2019'dan bu yana yüzde 50'nin üzerinde büyüdüğünü söyledi. BAE'nin sağlık, kültür, teknoloji ve enerji gibi alanlarda sık sık ev sahipliği yaptığı fuarlara Türkiye'den de yoğun katılım sağlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’
Siyaset

CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Seni karış kar..
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
Spor

Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu.
Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik
Gündem

Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik

Ece Üner’in canlı yayında asgari ücret ile Ramazan kolisi fiyatlarını farklı yıllar üzerinden kıyaslayarak yaptığı hesaplama sosyal medyada ..
Barajlarda doluluk yükseldi: Yağışlar sevindirdi, tasarruf uyarısı geldi
Gündem

Barajlarda doluluk yükseldi: Yağışlar sevindirdi, tasarruf uyarısı geldi

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ocak–şubat yağışlarıyla barajlarda aktif doluluğun yüzde 42’ye yükseldiğini, seviyelerin ge..
İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! "Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız"
Dünya

İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! “Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Sert gücümüzü inşa etmeliyiz. Çünkü çağımızın geçerli para birimi bu. Saldırganlığı caydırabilecek durumd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23