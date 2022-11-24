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Spor TRT spikerinden canlı yayında olay gönderme!
Spor

TRT spikerinden canlı yayında olay gönderme!

İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği maçı anlatan Cüneyt Ersan'ın Beşiktaş göndermesi gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 09:48:00 -
TRT spikerinden canlı yayında olay gönderme!

Dünya Kupası'nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği maçta spikerin kullandığı cümleler Beşiktaşlıları kızdırdı.

İspanya, turnuvanın en farklı mücadelesini kazandı. İspanyollar Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla yendi. Mücadele sırasında TRT spikeri, Beşiktaşlıları kızdırdı.

Son bölümde 8 dakika uzatma verildi. İspanya 7-0 öndeyken TRT spikeri gülerek, "Belki şimdi aklına geliyordur sevgili seyirciler, bir gol daha olur mu diye?" ifadelerini kullandı, Beşiktaşlılar sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.

Siyah-Beyazlı taraftarların yaptığı paylaşımlara ezeli rakip taraftarlarından cevap geldi. Ezeli rakip taraftarları, Beşiktaş'ın 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maçla ilgili paylaşımlar yaptı.

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