  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Adliyedeki zabit kâtibi fena enselendi Ortadoğu’da güç gösterisi: ABD’den rekor hava konuşlandırması Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok! '5 yıldızlı logoları derhal kaldırın' Mavi vatanda göz açtırmadık Lağım patladı, başkent karıştı: Washington’da suçlama krizi Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı Atamız diyerek rant devşirdiler, çocuklarına ise yabancı isimleri layık gördüler! Bayraktar TB-3'ün NATO performansıyla yeni oyun kurucu olarak sahne aldı Donanma havacılığı Ülkede adeta krize neden oldu: Başbakanı reklam filminde oynattılar Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor
Spor TRT spikerinden Amedspor maçında şaşırtan yorum
Spor

TRT spikerinden Amedspor maçında şaşırtan yorum

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TRT spikerinden Amedspor maçında şaşırtan yorum

1-1 biten Sarıyer–Amedspor futbol karşılaşmasında Amedspor'a gösterilen kırmızı kart, TRT yayınında tartışıldı. Mücadeleyi anlatan spiker, hakemin kararını sorgulayarak, "Ben neden kart çıktığını anlayamadım. Pozisyonda adam topa da dokunmuş. Topla oynama gayreti içinde. Top yön de değiştirmiş" ifadelerini kullandı.

Sarıyer–Amedspor karşılaşmasında Amedspor'a gösterilen kırmızı kart, TRT yayınında da tartışma konusu oldu. Mücadeleyi anlatan spiker, hakemin kararına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BEN NEDEN KART ÇIKTIĞINI ANLAYAMADIM"

Konuk takımda Hasan Ali Kaldırım 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Pozisyonun ardından değerlendirmede bulunan TRT spikeri, "Ben neden kart çıktığını anlayamadım. Pozisyonda adam topa da dokunmuş. Topla oynama gayreti içinde. Top yön de değiştirmiş" sözleriyle kararın ağır olduğu görüşünü dile getirdi. Karşılaşmada Amedspor 60. dakikada 10 kişi kalırken, kırmızı kart pozisyonu sosyal medyada da tartışma yarattı.

İşte o pozisyon;

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23