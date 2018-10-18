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TRT spikeri ekrandaki yazıyı görünce konuşamadı

TRT Haber Moderatörü Fuat Kozluklu, canlı yayında arkadaşı ve ustası fotoğrafçı Ara Güler'in ölüm haberini alınca adeta yıkıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:10

Usta Fotoğrafçı Ara Güler'in ölüm haberini alan TRT Haber Moderatörü Fuat Kozluklu canlı yayında yıkıldı. Ekrandaki son dakika haberini gören Kozluklu'nun boğazı düğümlendi ve ilk cümleyi kurmakta zorlandı.

"Bu haberi vermek istemezdim"

Fuat Kozluklu daha sonra konuğu Doç. Dr Ali Faik Demir'e dönerek "Ölmüş..." dedi. Usta gazeteci sözlerini, "İnanmıyorum. Bu haberi vermek istemezdim" ifadeleriyle sürdürdü.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:10
  1. Ara Güler
  2. Fuat Kozluklu

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