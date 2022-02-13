TRT Radyo, 95 yıllık tarihi serüvenin canlı tanığı

TRT Radyo, 6 Mayıs 1927’de “İstanbul Radyosu” ile başlayan Türkiye’nin radyo yayıncılığı tarihinin öncüsü konumunda. TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, bu yıl Dünya Radyo Günü’nün “Radyo ve Güven” temasıyla kutlanacağını belirterek, kendilerine duyulan güvene layık olmak için çalıştıklarını söyledi.

Akçakaya yaptığı açıklamada, “Yapılan araştırmalar gösteriyor ki radyo, Türkiye’de en çok güven duyulan iletişim ve medya aracı. TRT radyoları dün olduğu gibi bugün de yarın da hem Türkçenin bayraktarlığını yapmaya hem de güven yurdu olmaya devam edecek. Türkiye’de bine yakın radyo kanalı var. Uluslararası toplantılarda radyo sayısını verdiğimizde büyük şaşkınlıkla karşılanıyor. Aslında bu, Türk toplumunun bu tarz iletişime de ne kadar hazır, genetik olarak da buna uygun olduğunun göstergesi” ifadelerini kullandı.