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Ekonomi

TRT personel alımı | TRT personel alımı başvuru yap

TRT açık iş ilanları | Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 18 farklı meslekte personel alımı yapılacağını duyurdu. İş arayan vatandaşlar internette "TRT personel alımı var mı?", "TRT iş ilanları başvuru şartları" , "TRT personel alımı son başvuru tarihi" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 09:54:00 -
TRT personel alımı | TRT personel alımı başvuru yap

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu personel alımı yapacağını duyurdu. Bu haberin ardından iş arayan pek çok kişi TRT ilanının detayları ve başvuru şekli hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, TRT hangi bölümlerde personel alımı yapacak?

TRT personel alımı

TRT 18 ayrı meslekte personel alımı yapacağının duyurusunu yaptı. Açılan 18 ayrı ilanda aranan başvuru şartları sıralandı. Her alan için başvuru şartları farklılık gösteriyor. Ancak genel özellikler şu şekilde sıralanabilir:

18 Yaşından büyük olmak,

Sağlık sorunu bulunmamak,

Belirtilen alım ilanlarında gerekli şatları sağlamak

TRT personel alımı başvuru yap

TRT personel alımı başvurularını TRT kariyer internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

TRT PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

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