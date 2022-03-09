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Medya TRT oyuncusu Özlem Balcı'dan Emine Erdoğan'a "100 yıllık" sürpriz! "Sarılıp ağladım"
Medya

TRT oyuncusu Özlem Balcı'dan Emine Erdoğan'a "100 yıllık" sürpriz! "Sarılıp ağladım"

TRT'nin sevilen oyuncularından Özlem Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir hediye verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 14:50:00 - 2022-03-09 15:28:57
TRT oyuncusu Özlem Balcı'dan Emine Erdoğan'a "100 yıllık" sürpriz! "Sarılıp ağladım"

 Recep Yeşil  İstanbul 

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinin oyucusu Özlem Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın davetiyle 8 Mart Dünya Kadınlar günündeki Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü programına katıldı.

Aileyi ifsadın öncü projelerinden olan Netflix'ten aldığı ahlaksız teklifi reddettiğini açıklayan ve toplumun büyük kesiminin desteğini alan Balcı, programda Emine Erdoğan'a anlamlı bir hediye verdi.

"Yüz yıllık" hediye

Özlem Balcı, Muğla'nın yörük kadınlarının selamını ilettiği Erdoğan'a, aile yadigarı olan yüz yıllık yörük kilim heybesini hediye etti.

"Sarılıp ağladım"

Çok duygulanan ve Emine Erdoğan'a sarılıp ağlayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla yörük kadınlarının selamını ileterek aile yadigarımız olan yüz yıllık yörük kilim heybesini Emine hanım’a hediye ettim. Kendim de kilim dokuyup köy hayatı yaşıyorum.

Emine hanım tüm Muğlalı kadınlara sevgilerini yolladı ve ben de çok duygulandım yörük kadınları adına kendisine sarılıp ağladım.

Anadolu kadınlarını temsil eden eli belinde nakış işleri olan yörük kilimlerinin dokunduğu coğrafyamızda mor cepken giymeyen kadınların yaşayacağı bir ülkede olabilmeyi temenni ediyorum."

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Yorumlar

Ben kadın-baskın zihniyetli değilim; Yörük de değilim, Laz da değilim, Trakya kültüründen geliyorum. Bizde kadınlar 2000'lere kadar köy sokağında yüzlerini kara feracenin kenarıyla örterlerdi, erkekleri görünce saygı ve mazbutluktan dolayı hafif kenara çekilirlerdi, kocalarına onların adlarıyla hitap etmezlerdi, en büyük çocuklarının adıyla hitap ederlerdi, bayramlarda kocalarının ellerini öperlerdi. Laz ve Yörük değilim ve asla olmayacağım.
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