TRT oyuncusu Özlem Balcı'dan Emine Erdoğan'a "100 yıllık" sürpriz! "Sarılıp ağladım"

Recep Yeşil İstanbul

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinin oyucusu Özlem Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın davetiyle 8 Mart Dünya Kadınlar günündeki Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü programına katıldı.

Aileyi ifsadın öncü projelerinden olan Netflix'ten aldığı ahlaksız teklifi reddettiğini açıklayan ve toplumun büyük kesiminin desteğini alan Balcı, programda Emine Erdoğan'a anlamlı bir hediye verdi.

"Yüz yıllık" hediye

Özlem Balcı, Muğla'nın yörük kadınlarının selamını ilettiği Erdoğan'a, aile yadigarı olan yüz yıllık yörük kilim heybesini hediye etti.

"Sarılıp ağladım"

Çok duygulanan ve Emine Erdoğan'a sarılıp ağlayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla yörük kadınlarının selamını ileterek aile yadigarımız olan yüz yıllık yörük kilim heybesini Emine hanım’a hediye ettim. Kendim de kilim dokuyup köy hayatı yaşıyorum.

Emine hanım tüm Muğlalı kadınlara sevgilerini yolladı ve ben de çok duygulandım yörük kadınları adına kendisine sarılıp ağladım.

Anadolu kadınlarını temsil eden eli belinde nakış işleri olan yörük kilimlerinin dokunduğu coğrafyamızda mor cepken giymeyen kadınların yaşayacağı bir ülkede olabilmeyi temenni ediyorum."