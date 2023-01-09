TRT Ortak Yapımı “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” Rekora Koşuyor

TRT Çocuk’un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa’nın üçüncü sinema filmi olan “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa”, vizyona girdiği ilk üç gününde 439 bin 456 kişi tarafından izlenerek 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu.

Rafadan Tayfa’nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert’in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macerayı ele alan TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa”, 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve 2023’ün en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu. 6 Ocak’ta vizyona giren film gösterimdeki ilk üç gününde 439 bin 456 kişi tarafından izlenerek vizyondaki diğer filmlerin toplam seyircisini ikiye katladı. Hem yetişkinlerin hem de minik izleyicilerin ilgisiyle karşılaşan film sinema salonlarını dolup taşırırken, sinema sektöründe doping etkisi oluşturdu.

İsmail Fidan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit’in kaleme aldığı filmin eğlenceli müziklerini ise ilk iki filmde olduğu gibi filmin yönetmeni İsmail Fidan hazırladı. Türkiye’de 81 ilde 692 salonda aynı anda vizyona giren film, yurt dışında Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan’da da 5 Ocak’ta vizyona girdi.

Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden Akın, yörüngeye yerleşmiş bir uzay gemisi keşfeder ve bu keşif bir anda dünyanın gündemine oturur. Uzay gemisi ile ilgili birçok haber yayınlanıp sayısız teori ortaya atılırken keşfin yapılmasında az da olsa parmağı olan Hayri de ufak bir şöhret kazanmıştır. Hayri’nin gazetelerde yayınlanan fotoğrafları hiç beklenmedik bir kişinin dikkatini çeker; geminin gerçek sahibinin, yani bir uzaylının… Bu gizemli ama sevimli uzaylı, Hayri’yi bulmak ve onu kendisine yardım etmesi için ikna etmek zorundadır. İstanbul’un bir yakasında yaşayan yüzyıllara uzanan tanışıklığın son temsilcisine ulaşmalıdır. Uzaylı, kader arkadaşını bulmak için yola çıkarken peşinde niyetleri hiç de iyi olmayan bir grup insanın olduğundan habersizdir.