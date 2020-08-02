TRT harekete geçti! Diriliş Ertuğrul hakkında skandal iddia

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi, yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra ulaştığı izlenme oranıyla büyük sükse yakalamıştı. Geçtiğimiz günlerde Diriliş Ertuğrul'la alakalı bazı yayın kuruluşlarında haberler yapıldı. Haberlerde çocuk oyuncuların 12- 13 saat çalıştırıldığı ve sette pedagog bulunmadığı iddiası yer aldı.

İddialar sonrası TRT, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak yapılan haberlerle ilgili manevi tazminat davası açtı.

20 bin lira istiyor

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 'TRT dizinin çekimleri için bir yapım şirketi ile anlaşmış olup yapımcı firma ile arasındaki sözleşmeye istinaden tüm yükümlülüklerinin yerine getirmektedir. Haberde geçen iddiaların tümü asılsız olup davalıların tek amacı müvekkil kurumun kanalında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisini karalamak ve bu vasıtayla müvekkil kurumu yıpratmaktır. Daha önce de TRT Çocuk kanalında yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi film üzerinden müvekkil kurum karalanmaya çalışılmıştır. Davaya konu haber içeriğinin kamuoyunu yanlış yönlendirecek ifadelerle ve müvekkil kurumun itibarını zedeleyecek şekilde asılsız olarak düzenlendiği açıktır. Müvekkilin kişilik haklarına yapılan bu saldırının müvekkilin saygınlığına ve yılların getirmiş olduğu köklü duruşuna verdiği objektif zararların giderilmesi için toplam yirmi bin lira manevi tazminatın davalılardan alınarak müvekkile ödenmesini talep ederiz' denildi.