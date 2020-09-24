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Eğitim TRT EBA TV canlı izle Doğal Sayılarda Bölme İşlemi
Eğitim

TRT EBA TV canlı izle Doğal Sayılarda Bölme İşlemi

TRT EBA TV canlı yayın, TRT EBA TV canlı yayın izle! 31 Ağustos’tan itibaren milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden canlı ders anlatımı ile derslerini takip etmeye başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV canlı yayınla ders işlemekte. Bu haberimizde İlkokul 2. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Bölme İşlemi canlı anlatımla takip edebilirsiniz. İşte EBA TV canlı Doğal Sayılarda Bölme İşlemi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 08:51:00 -
TRT EBA TV canlı izle Doğal Sayılarda Bölme İşlemi

EBA TV canlı ders izleyerek milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı son bir kaç gündür EBA’ya siber saldırının olduğunu bundan dolayı da zaman zaman erişim sorununun olduğunu açıklamıştı. MEB, EBA’ya saldırının hızlıca engellendiğini söyleyerek EBA TV’ye çok yoğun bir talebin söz konusu olduğunu açıkladı. 

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri koronavirüs salgını sebebiyle eğitimlerine TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim olarak gerçekleştirmekte. MEB EBA üzerinden İlkokul, ortaokul ve lise ders programlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ders programı çerçevesinde TRT EBA TV ekranlarında canlı ders izleyerek günlük derslerini yapmakta. Aşağıdaki videoda İlkokul 2. Sınıf Matematik Doğal Sayılarda Bölme İşlemi canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

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Eğitim

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İşte MEB’in EBA’ya yönelik yapılan açıklama:

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