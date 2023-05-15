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Medya TRT Diyanet Çocuk'u kapatma hevesleri kursaklarında kaldı
Medya

TRT Diyanet Çocuk'u kapatma hevesleri kursaklarında kaldı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 20:23:00 -
TRT Diyanet Çocuk'u kapatma hevesleri kursaklarında kaldı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin yeni açılan 'TRT Diyanet Çocuk' kanalını kapatma planları kursaklarında kaldı.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini demokrasi şenliğinde tamamladı. Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmişti. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fark attı

Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri önde tamamlarken, yüzde 50 aşılamadığı için seçim 2. tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimleri yapılacak.

İstedikleri olmadı

Çocuklar için açılan TRT Diyanet Çocuk kanalı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tarafından hedef alınmıştı. Seçim sonuçları bu heveslerini kursaklarında bıraktı.

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