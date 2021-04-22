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Medya TRT Çocuk’un 5 yeni içeriği 23 Nisan’dan itibaren ekranlarda olacak
Medya

TRT Çocuk’un 5 yeni içeriği 23 Nisan’dan itibaren ekranlarda olacak

TRT Çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yeni yapım ve bölümlerle kutlayacak. İlk kez ekrana gelecek “Z Takımı”, “Kız Kulesi Masalları”, “Max ve Maestro”nun yanı sıra “YadeYade” ve “Niloya” da yeni bölümleriyle 23 Nisan’dan itibaren TRT Çocuk’ta olacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 00:28:00 -
TRT Çocuk’un 5 yeni içeriği 23 Nisan’dan itibaren ekranlarda olacak

TRT Çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl evlerinde kutlayacak çocuklar için birçok sürpriz hazırladı. 5 yeni içeriğini izleyiciyle buluşturacak olan kanal, çocuklara 23 Nisan’da bayram coşkusu yaşatacak.

“Z Takımı” ile tanışma zamanı

TRT Çocuk’un yeni kahramanları Arda, Ela ve Efe, heyecanlı maceralarıyla 23 Nisan’dan itibaren ekranlara gelecek. Ekip ruhu ve dayanışmayla Bay B’nin kuracağı tuzakların üstesinden gelmeye çalışan Z Takımı’nda Arda enerjisiyle, Efe fiziğiyle ve Ela da cesaretiyle öne çıkıyor. Zekâsı, bilgisi ve tecrübesiyle Z Takımı’nın gücüne güç katan Anneanne ise Z Şehri’ni savunmaya çalışan kahramanlarımızın arkasındaki gizli güç olacak.

Türkiye’de hazırlanan Z Takımı, 23 Nisan’dan itibaren her hafta sonu saat 11.55, 16.00 ve 19.25’te TRT Çocuk’ta yayınlanmaya başlayacak.

Kız Kulesi Masalları başlıyor

TRT Çocuk, unutulmaya yüz tutmuş masalları ve masal anlatıcılığını yeni nesle aktarmayı amaçlayan yeni programı “Kız Kulesi Masalları”nı 23 Nisan’da ilk defa ekrana getirecek.

Her bölümünde farklı bir ünlünün yer alacağı programın masal anlatıcıları arasında Burak Kut, Seray Gözler, Mustafa Sandal, Engin Altan Düzyatan, Serdar Kılıç, Ferman Akgül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ecem Özkaya, Hikmet Körmükçü, Begüm Öner, Hasan Kaçan ve Pelin Çift gibi ünlü isimler bulunuyor.

Masalların animasyonla desteklendiği programda, özellikle okul öncesi çocukların hayal gücünün, duygusal ve bilişsel kazanımlarının geliştirilmesi ve masal kültürüyle tanıştırılması hedefleniyor. Çocukları sevilen simalarla buluşturacak “Kız Kulesi Masalları”, 23 Nisan’dan itibaren her hafta sonu 21.15’te TRT Çocuk’ta yayınlanacak.

Max ve Maestro ile müziğe doyacaksınız

Dünyaca ünlü bir orkestra şefinin öğrencisi olduktan sonra iyi bir müzisyen olma hayali kurmaya başlayan küçük bir çocuğun klasik müziği keşfetmesini ve bu süreçte arkadaşlarıyla yaşadığı zorlukları anlatan Max ve Maestro, Max’ın müzik dolu hikâyesini izleyicilere aktaracak.Max ve Maestro, 23 Nisan’dan itibaren haftanın her günü 17.40 ve 20.25’te TRT Çocuk ekranında çocuklarla buluşacak. 

YadeYade, maceralarına kaldığı yerden devam ediyor

TRT Çocuk’un en sevilen çizgi filmlerinden YadeYade, yeni bölümleriyle arkadaşlık, temel matematik kavramları ve hayal kurma konusunda özellikle okul öncesi çocukların ilgisini çekecek.YadeYade, yeni bölümleriyle 23 Nisan’dan itibaren haftanın her günü 10.15’te TRT Çocuk’ta izleyicileriyle olacak.

Niloya’nın dünyası yine çok neşeli

Doğa sevgisiyle çocukları neşe ve mutluluk dolu dünyasına davet eden Niloya, uykucu Tospik ve en yakın arkadaşı Mete ile çevreyi keşfetmeye devam ediyor.Niloya’nın yeni bölümleri, 23 Nisan’dan itibaren haftanın her günü 09.35’te TRT Çocuk’taekrana gelecek.

23 Nisan’a özel sürpriz içerikler

23 Nisan’ı ekranda bir şölene çevirmeyi hedefleyen TRT Çocuk, ekrana ilk kez gelecek yeni yapım ve bölümlerin yanı sıra TRT Çocuk kahramanlarının yer aldığı birçok özel klip, program ve şarkı hazırlamaya devam ediyor.

23 Nisan Cuma gününden itibaren yayınlanacak özel içerikler, hafta sonu da yayınlanmaya devam edecek.

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