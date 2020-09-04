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Aktüel TRT Belgesel'de her cumartesi sıra dışı yapımlar ekrana gelecek
Aktüel

TRT Belgesel'de her cumartesi sıra dışı yapımlar ekrana gelecek

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:05:43 -
TRT Belgesel'de her cumartesi sıra dışı yapımlar ekrana gelecek

İSTANBUL (AA) - TRT Belgesel'de eylül ayı boyunca birbirinden farklı yapımlar izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Dünyaca ünlü usta yönetmenler tarafından çekilen filmler ve sıra dışı yapımlar, her cumartesi saat 23.00'te TRT Belgesel'in "Belgesel Sinema Kuşağı"nda ekrana gelecek.

Garry Keane yönetmenliğindeki "Annem Babam Duymuyor" filmi, 5 Eylül'de yayınlanacak. İrlanda yapımı belgesel film, annesi babası duyma engelli olan ama kendileri duyup konuşabilen çocukların yaşam hikayesini anlatıyor.

Japonya'da her yıl 30 bin insanın evinde yalnız ölümünü ele alan ve vaka mahallini temizleyen insanların gözüyle konuya ışık tutmaya çalışan "Gizemli Asya: Yalnız Ölümler" belgeseli ise 12 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

Aaron Lewis ve Aaron Thomas yönetmenliğindeki ABD yapımı "Bedenine Hapsolan Çocuk" belgeseli, ABD'de görülen en ağır Tourette sendromu vakalarından biri olan Zack Lamb'ın şiddetli tiklerle dolu bir yılı ve sonrasında geçirdiği operasyonu konu ediniyor. Belgesel, 19 Eylül'de izleyicinin beğenisine sunulacak.

Nisan 2015'de Nepal, Katmandu, Himalayalar ve Everest bölgesinde yaşanan deprem ve depremin tetiklediği toprak kayması ve çığ düşmesi sonucu ortaya çıkan felaket ile bölgede mahsur kalan dağcıların yaşadıklarını anlattığı "Everest'te Kabus" belgeseli de 26 Eylül'de ekrana gelecek.

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