İşçilere büyük müjde, şirketlere ağır darbe: Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çok sayfalı iş sözleşmelerinin geçerliliği konusunda işçi lehine dönüm noktası niteliğinde bir içtihat kararına imza attı. Sözleşmenin hukuken bağlayıcı olması için artık her sayfanın ayrı ayrı imzalanıp kaşelenmesine gerek olmadığını vurgulayan yüksek mahkeme, metin bütünlüğünün ve son sayfa onayının yeterli olduğunu hükme bağladı. Bu karar, sözleşme eksikliklerini bahane ederek işçinin hakkını ödemeyen şirketlerin "geçersizlik" savunmalarını tamamen çürüttü.