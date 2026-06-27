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İşçilere büyük müjde, şirketlere ağır darbe: Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar

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İşçilere büyük müjde, şirketlere ağır darbe: Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çok sayfalı iş sözleşmelerinin geçerliliği konusunda işçi lehine dönüm noktası niteliğinde bir içtihat kararına imza attı. Sözleşmenin hukuken bağlayıcı olması için artık her sayfanın ayrı ayrı imzalanıp kaşelenmesine gerek olmadığını vurgulayan yüksek mahkeme, metin bütünlüğünün ve son sayfa onayının yeterli olduğunu hükme bağladı. Bu karar, sözleşme eksikliklerini bahane ederek işçinin hakkını ödemeyen şirketlerin "geçersizlik" savunmalarını tamamen çürüttü.

#1
Foto - İşçilere büyük müjde, şirketlere ağır darbe: Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar

Yargıtay, birden fazla sayfadan oluşan iş sözleşmelerinin geçerliliğine dair önemli bir içtihat kararına imza attı. Yüksek mahkeme, bir sözleşmenin hukuken bağlayıcı olabilmesi için her sayfasının ayrı ayrı imzalanıp kaşelenmesine gerek olmadığına, metin bütünlüğünün sağlanması ve son sayfanın onaylı olmasının yeterli olduğuna hükmetti.

#2
Foto - İşçilere büyük müjde, şirketlere ağır darbe: Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar

Olay, bir şirkette usta olarak çalışan işçinin, işvereniyle imzaladığı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle başladı. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, işçiye maaşına ek olarak 250 bin TL tutarında bir hizmet bedeli ödenecek ve bu bedel karşılığında ilgili adresteki mülkün (bağımsız bölüm) işçiye devri sağlanacaktı.

#3
Foto - İşçilere büyük müjde, şirketlere ağır darbe: Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar

Ancak sözleşmeye rağmen devir işleminin gerçekleşmemesi üzerine işçi konuyu yargıya taşıdı. Davalı şirket yönetimi, sayfalarca süren sözleşmenin bütününde şirket yetkilisinin imza ve kaşesinin bulunmadığını, bu nedenle gayrimenkul satışının geçersiz olduğunu iddia etti.

#4
Foto - İşçilere büyük müjde, şirketlere ağır darbe: Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar

İlk derece mahkemesi, şirketin savunmasını dikkate alarak, sözleşmenin her sayfasında imza ve kaşe olmadığı gerekçesiyle satışı iptal etti. Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), işçinin yaptığı itirazını reddederek yerel mahkemenin kararını onadı.

#5
Foto - İşçilere büyük müjde, şirketlere ağır darbe: Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar

Çalışanın kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin kararlarını bozarak sözleşmenin geçerli olduğuna karar verdi. Yargıtay kararında, sayfaların birbirini takip ettiği durumlarda belge bütünlüğünün esas alınması gerektiği ve sadece son sayfadaki kaşenin sözleşmeyi bağlayıcı kıldığı vurgulandı.

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